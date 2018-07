Zoey Deutch sarà la protagonista di Buffaloed

News





24/07/2018 |

Zoey Deutch, attrice che abbiamo visto in The Disaster Artist, reciterà come protagonista all'interno del film Buffaloed. L'attrice, che si occuperà anche della produzione, sarà sotto i riflettori all'interno di questa pellicola che la vedrà indossare i panni di una donna indebitata fino al collo che deciderà di trasferirsi a Buffalo. Nella sua nuova località deciderà anche di cambiare nettamente la sua vita, trasformandosi in un'esattrice delle tasse.



Tanya Wexler si occuperà della regia su una sceneggiatura scritta da Brian Sacca. Le riprese partiranno tra pochi giorni a Toronto.

La Lost City e la Bold Crayon produrranno e finanzieranno il film.