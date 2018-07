Buick 8: in lavorazione un film sul libro di Stephen King

News





24/07/2018 |

La Hyde Park Entertainment ha deciso di mettere in lavorazione una pellicola basata su un altro lavoro di Stephen King. Dopo Shining, It e Pet Semetary presto arriverà nelle sale Buick 8, romanzo horror pubblicato nel 2002.

William Brent Bell, regista di alcuni titoli horror quali La Metamorfosi del Male e L'Altra Faccia del Diavolo, si occuperà della regia.

Del progetto non si hanno ancora informazioni riguardanti il cast.

Sinossi del romanzo:

Fa la sua comparsa nel lontano 1979 e continua la sua presenza sorniona in un capannone dietro la stazione di polizia della squadra D. E' una macchina, una Buick blu notte, dentro sembra un giocattolo, ma un fatto è certo: dai copertoni sui quali non si posa mai un grammo di polvere, alla carrozzeria che si guarisce da sola, è viva come un animale... uno strano essere animato che a lunghi periodi di letargo alterna brevi, violenti attimi di attività.