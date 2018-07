David Leitch in trattative per dirigere I 3 dell'Operazione Drago

News





24/07/2018 |

David Leitch, regista che ha realizzato Deadpool 2, è entrato ufficialmente in trattative per realizzare il remake I 3 dell'Operazione Drago, pellicola del 1973 con protagonista Bruce Lee. Il film entrerà presto in fase di lavorazione anche se non sono stati annunciati i nomi degli attori e di chi si occuperà di scrivere la sceneggiatura.

Il film originale è stato diretto da Robert Clouse ed è stato rilasciato nelle sale sei giorni dopo la morte di Bruce Lee. Il film racconta la storia di Lee, maestro nelle arti marziali, che viene reclutato da un agente del servizio segreto inglese per indagare sui presunti traffici illeciti del criminale Mr. Han. Per farlo parteciperà sotto copertura ad un torneo di arti marziali.

Tornando al regista, Leitch ha lavorato nel 2017 anche ad Atomica Bionda, film con protagonista Charlize Theron.