The End? L'Inferno Fuori: la scena Sei arrivato?

24/07/2018 |

In attesa di vedere nelle sale The End? L'Inferno Fuori ecco a voi una nuova scena del film dal titolo Sei arrivato?. Il film diretto da Daniele Misischia, ambientato interamente nella Capitale, vede protagonista Claudio, un business man che dovrà fare i conti con una città contagiata da un virus in grado di trasformare le persone in esseri assetati di sangue.



Alessandro Roja è il protagonista della pellicola prodotta dai Manetti bros.



L'arrivo nelle sale è previsto per il 14 agosto.



Sinossi di The End? L'Inferno Fuori:

In una Roma frenetica e più congestionata del solito, Claudio (Alessandro Roja), un importante uomo d'affari cinico e narcisista, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Quel fastidioso inconveniente sarà solo l’inizio. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, dovrà fare i conti con qualcosa di disumano e aberrante. La città è in preda al delirio, un virus letale sta trasformando le persone. Solo l’istinto di sopravvivenza potrà contrastare l’apocalisse ormai inevitabile.