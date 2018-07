Una Storia Senza Nome: il trailer italiano del film di Roberto Andò

News





25/07/2018 |

La 01Distribution presenta il primo trailer di Una Storia Senza Nome, il nuovo film di Roberto Andò. Il regista ha lavorato con un cast incredibile che vede al suo interno Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante e Alessandro Gassmann.

Andò ha curato con Angelo Pasquini anche la sceneggiatura di questo film il cui debutto è previsto per il 20 settembre.

Sinossi di Una Storia Senza Nome:

Valeria (Micaela Ramazzotti), giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna eccentrica e nevrotica (Laura Morante), e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Alessandro Gassmann).

Un giorno, Valeria riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in pensione (Renato Carpentieri), la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, “la storia senza nome” racconta infatti il misterioso furto, avvenuto a Palermo nel 1969, di un celebre quadro di Caravaggio, la Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice si troverà immersa in un meccanismo implacabile e rocambolesco.