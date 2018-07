Call of the Wild: Dan Stevens lavorerà con Harrison Ford

News





25/07/2018 |

Ci sarà anche Dan Stevens all'interno di Call of the Wild, pellicola che vedrà protagonista Harrison Ford. Non è chiaro quale sarà il ruolo dell'attore all'interno della pellicola della 20th Century Fox ma le prime informazioni ci dicono che sarà una parte di primo piano.

In questo adventure movie Ford reciterà nella parte di un ricercatore d'oro, John Thornton, che proverà in tutti i modi ad attraversare lo Yukon.

Call of the Wild, basato sul romanzo di Jack London, ha una sceneggiatura scritta da Michael Green e sarà diretto da Chris Sanders.

Erwin Stoff sarà il produttore con Diana Pokorny e Ryan Stafford.

La produzione partirà a settembre in California.