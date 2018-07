Woman in the Window: Gary Oldman reciterà nel thriller della Fox

News





25/07/2018 |

Una new entry di prestigio è stata chiamata per arricchire il cast di Woman in the Window. All'interno di questo thriller psicologico della Fox reciterà anche Gary Oldman che affiancherà la protagonista Amy Adams.

La regia sarà di Joe Wright che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Tracy Letts.

L'adattamento cinematografico del nuovo romanzo di A.J. Finn sarà prodotto da Scott Rudin ed Eli Bush e racconta della Dottoressa Anna Fox e della sua vita raccolta all'interno del suo appartamento di New York. Dalla finestra della sua abitazione - la protagonista - sarà testimone di un fatto che riguarderà i Russell, una famiglia apparentemente perfetta che abita nella sua stessa via.

Oldman ha recitato lo scorso anno in L'Ora Più Buia, pellicola che lo ha visto calarsi nella parte di Winston Churchill.