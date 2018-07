Emma Thompson nel cast dello spin-off di Men In Black

News





25/07/2018 |

Continua a crescere il cast dello spin-off di Men In Black. All'interno del film reciterà anche Emma Thompson che dunque ha raggiunto un cast principale che comprende anche Chris Hemsworth e Tessa Thompson. La produzione del reboot partirà il prossimo mese in quel di Londra.

Il cast di questo primo spin-off è composto anche da Liam Neeson, Rafe Spall, Kumail Nanjiani e Sartaj Garewal.

La trama del film non è stata rivelata, però sappiamo che la Thompson tornerà ad interpretare Agent O, il capo dell'organizzazione dei Men in Black.



L'uscita è prevista per il 2019.