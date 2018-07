Detective Pikachu è passato dalla Universal alla Warner Bros. Pictures

News





26/07/2018 |

Detective Pikachu, pellicola della Legendary Entertainment, è passato dalla Universal Pictures alla Warner Bros. Pictures. Lo studio ha mantenuto la data d'uscita della pellicola, fissata per il 10 maggio 2019. La pellicola sarà diretta da Rob Letterman e vede nel cast Ryan Reynolds, Justice Smith, Ken Watanabe, Rita Ora e Kathryn Newton.



Detective Pikachu, la cui sceneggiatura è stata scritta da Nicole Perlman e Alex Hirsch, racconta di un ragazzo, interpretato da Smith, che farà squadra con il pokemon Pikachu per ritrovare il padre misteriosamente scomparso.



Mary Parent e Cale Boyter sono i produttori per conto della Legendary.