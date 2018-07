Natasha Rothwell reciterà in Wonder Woman 1984

News





26/07/2018 |

Natasha Rothwell è entrata a far parte del cast di Wonder Woman 1984. Il ruolo dell'attrice, vista nella serie tv di successo Insecure e nel film Love, Simon, non è stato rivelato dalla produzione. Nella parte della protagonista di questa pellicola troviamo ancora una volta Gal Gadot, confermatissima nel ruolo dello storico personaggio lanciato dalla DC Comics. La Warner Bros. Pictures, dopo il successo ottenuto dalla prima opera, ha deciso di confermare l'intera squadra, con Patty Jenkins, tornata dietro la macchina da presa, e con Chris Pine pronto a vestire nuovamente i panni di Steve Trevor.



Il cast è completato dalle presenze di Kristen Wiig, che reciterà nella parte del villain Cheetah, e Pedro Pascal, il cui ruolo non stato annunciato.



Zack Snyder e Deborah Snyder sono i produttori con la Jenkins, la Gadot, Charles Roven e Stephen Jones.



L'uscita è prevista per il 2019.