Mamma Mia! Ci risiamo: la scena Il tempo la migliora

26/07/2018 |

La Universal Pictures ci regala una nuova scena in italiano di Mamma Mia! Ci risiamo, secondo capitolo della pellicola lanciata nelle sale più di dieci anni fa. Il film debutterà nei cinema del nostro Paese a partire dal 6 settembre con un cast composto da Meryl Streep, Julie Walters e Christine Baranski, tornati per vestire i panni di Donna, Rosie e Tanya, accompagnati da Amanda Seyfried e Dominic Cooper, riuniti per interpretare nuovamente Sophie e Sky. Altri ritorni sono quelli di Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e del Premio Oscar Colin Firth nei ruoli di Sam, Bill e Harry.



Mamma Mia! Ci risiamo è prodotto da Judy Craymer e Gary Goetzman, i produttori del film originale. La sceneggiatura è stata scritta da Ol Parker, chiamato anche a dirigere l'opera cinematografica da una storia scritta da lui stesso, da Catherine Johnson e da Richard Curtis.



Benny Andersson e Björn Ulvaeus sono i produttori esecutivi con Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis e Nicky Kentish Barnes.



Il film tornerà indietro nel tempo per mostrarci la vita dei protagonisti e la nascita del loro legame. Nei panni della giovane Donna troviamo Lily James mentre Alexa Davies e Jessica Keenan Wynn interpretano la giovane Rosie e la giovane Tanya. Nella parte del giovane Sam, del giovane Bill e del giovane Harry ecco Jeremy Irvine, Josh Dylan e Hugh Skinner.



Qui sotto trovate la clip.