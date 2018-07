Box Office Italia: Ocean's 8 al comando della classifica

News





30/07/2018 |

Due new entry hanno modificato il podio della classifica box office italiana. Al comando della stessa troviamo infatti Ocean's 8, la versione tutta al femminile del franchise Ocean's Eleven. Il film di Gary Ross ha debuttato con un incasso pari a 897.576 euro. Alle sue spalle ha trovato invece spazio l'altro esordiente del week-end Hereditary - Le radici del male, horror movie di Ari Aster il cui incasso è stato pari a 377.511 euro. Dalla prima alla terza posizione è scivolato Skyscraper di Rawson Marshall Thurber che ha portato via 265.004 euro mentre ha perso la medaglia di bronzo, scendendo al quarto posto, Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona che ha incassato 69.998 euro. La quinta e la sesta posizione vedono infine Luis e gli Alieni di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein e Sean McCormack (67.589 euro) e la new entry Le ultime 24 ore di Brian Smrz (66.652 euro).