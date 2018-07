Box Office USA: Mission: Impossible - Fallout domina al botteghino

News





30/07/2018 |

Esordio con tanto di primo posto per Mission: Impossible - Fallout. Il nuovo capitolo della saga con protagonista Tom Cruise, diretto da Christopher McQuarrie, ha spodestato The Equalizer 2 - Senza Perdono incassando 61.500.000 dollari. La pellicola di Antoine Fuqua, invece, è scivolata al terzo posto (14.000.000 dollari) mentre è rimasta stabile in seconda posizione la pellicola Mamma mia - Ci risiamo! (15.000.000 dollari). Fuori dal podio, ora in quarta posizione, Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa di Genndy Tartakovsky, il cui incasso è stato pari a 12.305.000 dollari mentre ha debuttato al quinto posto Teen Titans Go! Il Film di Aaron Horvath e Peter Rida Michail (10.510.000 dollari). Al sesto posto, infine, è finito Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed (8.400.000 dollari).