Mary Shelley  Un Amore Immortale: la clip dal titolo Storie di fantasmi

30/07/2018 |

La Notorious Pictures ha rilasciato in rete una clip di Mary Shelley – Un Amore Immortale dal titolo Storie di fantasmi. Il film vede protagonista Elle Fanning nella parte di una giovanissima Mary Wollstonecraft Godwin, donna innamorata perdutamente del poeta Percy Shelley. Durante la storia d'amore Mary Shelley scrisse una delle sue opere più famose: Frankenstein.



La regia di questa opera è di Haifaa Al-Mansour. Maisie Williams, Bel Powley, Douglas Booth, Joanne Froggatt e Stephen Dillane sono gli altri attori che ritroviamo all'interno del cast.



La sceneggiatura è stata scritta da Emma Jensen.



L'uscita è fissata per il 29 agosto.



Sinossi di Mary Shelley – Un Amore Immortale:

“Mary Shelley – Un Amore Immortale” racconta la storia di Mary Wollstonecraft Godwin, autrice di uno dei più famosi romanzi gotici del mondo “Frankenstein”, e della sua relazione ardente e tempestosa con il poeta romantico Percy Shelley. I due giovani legati da una chimica naturale e idee progressiste che vanno oltre i limiti della loro età e del loro tempo, dichiarano il loro amore reciproco alla famiglia che li ostacola e per questo fuggono insieme. A soli 18 anni, Mary è costretta a sfidare i tanti preconcetti contro l’emancipazione femminile, a proteggere il suo lavoro di scrittrice e a forgiare la propria identità.