Venom: online il nuovo trailer internazionale

31/07/2018 |

E' in rete, tramite la Sony Pictures, un altro intenso trailer internazionale di Venom. Nella clip possiamo vedere il video della trasformazione di Eddie Brock, il personaggio che nella pellicola si trasformerà in Venom. Nei panni del protagonista troviamo Tom Hardy.



Il fumetto Venom è nato dalla mente di David Michelinie e del disegnatore Todd McFarlane. Diretto da Ruben Fleischer, Hardy ha lavorato con un cast che comprende anche Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze e Reid Scott. Nella pellicola, nonostante sia uno spin-off di Spiderman, non farà la comparsa l'Uomo Ragno.



La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel.

In Italia Venom uscirà a partire dal prossimo 4 ottobre.