The Man who Killed Don Quixote uscirà nelle sale italiane a settembre

News





31/07/2018 |

La M2Pictures distribuirà nelle sale italiane, a partire dal prossimo 27 settembre, The Man who Killed Don Quixote. Il film di Terry Gilliam, ambientato in epoca moderna, racconta di Toby, un pubblicitario, e di un calzolaio che crede che lui sia Sancho Panza. Il tutto farà parte di una rivisitazione particolare del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes e getterà il protagonista nel dubbio sull'epoca da lui vissuta.



Nei panni di Toby troviamo Adam Driver affiancato da Jonathan Pryce, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Óscar Jaenada, Jason Watkins e Sergi López.



Gilliam ha curato la sceneggiatura con Tony Grisoni.