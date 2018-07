Peter Segal dirigerà Dave Bautista nella commedia My Spy

News





31/07/2018

Peter Segal, regista di Il Grande Match, è stato ingaggiato per dirigere l'action-comedy della STXfilms dal titolo My Spy. Segal lavorerà con il protagonista del film, ovvero Dave Bautista chiamato ad interpretare un agente della CIA che ha come missione quella di sorvegliare una famiglia e che si troverà alla mercé della loro figlia di 9 anni. Altri dettagli non sono stati rivelati.

Jon ed Erich Hoeber hanno scritto la sceneggiatura.

My Spy, attualmente in fase di sviluppo, non ha ancora un cast definito.