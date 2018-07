Proposta Indecente: Erin Cressida Wilson scriverà la storia del remake

News





31/07/2018 |

La Paramount Players ha deciso di mettere in cantiere il remake di una delle pellicole più famose della recente storia del cinema. Parliamo di Proposta Indecente, il film di Adrian Lyne uscito nel 1993 con protagonisti Robert Redford, Demi Moore e Woody Harrelson.



Lo studio, per portare avanti il progetto, ha affidato la sceneggiatura a Erin Cressida Wilson, che recentemente ha adattato per il grande schermo La Ragazza del Treno, opera basata sul famoso romanzo di Paula Hawkins.



Proposta Indecente racconta la storia di una coppia, marito e moglie, dal disperato bisogno di soldi che riceve un'offerta da parte di un milionario. Quest'ultimo, infatti, sarebbe disposto a pagare un milione di dollari per trascorrere una notte con la donna.



Altri dettagli circa il remake non sono stati rivelati.