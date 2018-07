Cowboy Ninja Viking: Priyanka Chopra in trattative per recitare nel film

News





31/07/2018 |

Priyanka Chopra è entrata ufficialmente in trattative per recitare all'interno di Cowboy Ninja Viking, adattamento cinematografico firmato Universal Pictures. L'attrice, nel caso in cui dovesse trovare l'accordo con lo studio, lavorerà accanto al protagonista Chris Pratt.

La storia di Cowboy Ninja Viking racconta di un uomo di nome Duncan, un assassino in cura da uno psicoterapeuta che arriva a possedere le abilità di un cowboy, di un ninja e di un vichingo. Lo psicoterapeuta si rivelerà essere un medico al servizio di un’agenzia segreta che si occupa di controspionaggio.



Il film è basato sul fumetto della Image Comics scritto da A.J. Lieberman ed illustrato da Riley Rossano.

Dan Mazeau ha scritto la sceneggiatura. Michael De Luca, Guymon Casady, Mark Gordon e Chris Pratt sono i produttori.