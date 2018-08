Un figlio allimprovviso: ecco il trailer italiano della commedia francese, dal 20 settembre al cinema

News





02/08/2018 |

Un figlio all’improvviso è la nuova commedia francese, dal 20 settembre al cinema, firmata da Sébastian Thiéry e Vincent Lobelle.

Oggi vi presentiamo il trailer italiano del film che al ritorno dalle vacanze vi farà ridere e sorridere!



Sinossi di Un figlio all’improvviso

Una sera, rientrando a casa, il signor e la signora Prioux scoprono con costernazione che un tale Patrick si è sistemato nel loro appartamento. Il bizzarro giovane si presenta come loro figlio, deciso a presentare loro la sua compagna. I coniugi Prioux, che non hanno mai avuto figli, cadono dalle nuvole… Tanto più che ogni dettaglio sembra avvalorare la tesi che Patrick sia realmente il loro figlio. Forse il ragazzo è un mitomane? O è un manipolatore? O la coppia ha dimenticato di avere un figlio? O magari è frutto di una scappatella?



Un Figlio All'Improvviso, interpretato da Christian Clavier, Catherine Frot, André Prioux e Laurence Prioux uscirà in Italia il 20 Settembre con Cinema S.r.l.