La Favorita: ecco il trailer italiano del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Rachel Weisz

02/08/2018 |

Sarà presentato in concorso nella Selezione Ufficiale della 75esima Mostra d’arte cinematografica di Venezia La Favorita, il film firmato dal regista greco Yorgos Lanthimos (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro) nelle sale italiane da Gennaio 2019.



Il film in costume, ambientato in Inghilterra all’inizio del XVIII secolo, vanta un cast stellare: Olivia Colman (Assassinio sull’Orient Express), i Premi Oscar^® Emma Stone (La La Land, Birdman) e Rachel Weisz (The Constant Gardener – La Cospirazione, La Mummia), Nicholas Hoult (X-Men – Apocalisse, Mad Max: Fury Road) e Joe Alwyn (Bill Lynn – Un giorno da eroe).



Mentre imperversa la guerra con la Francia, la fragile e instabile Regina Anna (Olivia Colman) siede sul trono inglese ma il regno è di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah (Rachel Weisz). Quando a corte arriva Lady Abigail (Emma Stone), le due sfrutteranno la situazione politica per diventare la favorita della Regina.