Escape Plan 2 - Ritorno all'Inferno: online un nuovo spot italiano

02/08/2018 |

Un nuovo spot italiano di Escape Plan 2 - Ritorno all'Inferno è stato rilasciato dalla M2Pictures.Il film, sequel di Escape Plan - Fuga dall'Inferno, vede protagonista ancora una volta Sylvester Stallone. Accanto all'attore, questa volta, non troveremo Arnold Schwarzenegger ma Dave Bautista nella parte del co-protagonista. Il cast comprende anche Titus Welliver, Wes Chatham, 50 Cent e Jesse Metcalfe.



La regia del film è affidata a Steven C. Miller che ha ereditato il timone da Mikael Håfström, regista del primo film. Miles Chapman ha scritto la sceneggiatura.



L'uscita è prevista per il 22 agosto.



Sinossi di Escape Plan 2 - Ritorno all'Inferno:

Anni dopo essere riuscito a trovare la via di fuga dal carcere di massima sicurezza soprannominato “La Tomba”, Ray Breslin (Sylvester Stallone) è alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello. Quando Shu, maestro di wing chun e membro della squadra, viene rapito e imprigionato all’interno di una labirintica prigione computerizzata, chiamata Ade, dove gli uomini devono lottare come animali per sopravvivere, Breslin è costretto ad intervenire per salvare il suo amico.