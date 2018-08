Sei Ancora Qui - I Still See You: online il trailer italiano del film con Bella Thorne

News





02/08/2018 |

Bella Thorne è la protagonista di Sei Ancora Qui - I Still See You, pellicola internazionale diretta da Scott Speer. Il fantasy-thriller, basato sul romanzo di Daniel Waters, ha un cast composto da Dermot Mulroney, Louis Herthum, Richard Harmon, Hugh Dillon, Amy Price-Francis, Shaun Benson.

La sceneggiatura è stata invece scritta da Jason Fuchs.

Tramite la Eagle Pictures vi presentiamo il trailer italiano.

L'uscita è prevista per il 27 settembre.

Sinossi di Sei Ancora Qui - I Still See You:

Un cataclisma improvviso distrugge la barriera che divide il nostro mondo dall’aldilà facendo entrare nella quotidianità gli spiriti di chi è morto. Dopo anni di pacifica convivenza, uno di loro, un redivivo, invia un messaggio minaccioso ad una ragazza, catapultandola in una missione che cambierà per sempre il corso della sua vita.