Ant-Man and The Wasp: la featurette Ant-man e Wasp insieme

News





02/08/2018 |

Si sta avvicinando sempre di più il 14 agosto, giorno in cui uscirà nelle sale italiane Ant-Man and The Wasp, il secondo capitolo del franchise che in tutto il mondo, a livello di incasso, ha sfiorato i 400 milioni di dollari. In questo nuovo episodio della saga ritroveremo Paul Rudd nella parte di Scott Lang, conosciuto come Ant-Man, ed Evangeline Lilly nella parte di Hope Van Dyne, ovvero The Wasp.



La regia di Ant-Man and The Wasp è affidata a Peyton Reed che ha lavorato con un cast interessante che comprende al suo interno anche Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Michael Pena, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo).



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



In Ant-Man and The Wasp, Scott Lang (Rudd) dovrà fare i conti con la sua vita privata e quella che lo vede indossare i panni di Ant-Man. Il suo momento di riflessione sarà sconvolto dall'arrivo di una nuova minaccia che lo riporterà sul campo di battaglia.



Qui sotto trovate la sinossi Ant-man e Wasp insieme.