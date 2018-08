City of Lies - L'Ora della Verità: il trailer italiano

News





05/08/2018 |

Dal canale ufficiale della Notorious Pictures ecco a voi il primo trailer italiano di City of Lies - L'Ora della Verità. Il thriller movie, tratto da una storia vera e basato sul libro di Randall Sullivan, racconta la storia della morte delle star del rap Tupac Shakur e The Notorious B.I.G..

Brad Furman (Runner, Runner e The Infiltrator) è il regista ed ha lavorato con un cast che vede sotto i riflettori Johnny Depp e Forest Whitaker. Nel film recitano anche Toby Huss, Dayton Callie e Neil Brown Jr..



La sceneggiatura è stata scritta da Christian Contreras.

City of Lies - L'Ora della Verità uscirà il 4 ottobre in Italia.



Sinossi di City of Lies - L'Ora della Verità:

Russell Poole è un ex-detective che ha dedicato la sua vita ad un caso mai risolto, gli omicidi , avvenuti a fine anni Novanta, delle due star del rap Tupac Shakur e The Notorious B.I.G.. Vent’anni dopo riceve la visita di Jackson, un reporter dell’ABC che a sua volta legò a quel caso il suo unico momento di notorietà e oggi vede smantellate le teorie esposte nel documentario che gli valse un Emmy Award. I due si immergono insieme in una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles.