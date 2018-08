Box Office Italia: Ocean's 8 ancora in vetta

News





06/08/2018

Non è cambiato il podio della classifica box office italiana. A distanza di una settimana dal suo arrivo nelle sale, infatti, Ocean's 8 di Gary Ross ha mantenuto il primo posto con un incasso pari a 593.941 euro. Alle sue spalle troviamo invece Hereditary - Le radici del male, horror movie di Ari Aster, e Skyscraper di Rawson Marshall Thurber che hanno incassato rispettivamente 256.652 e 196.972 euro. Buono il debutto nelle nostre sale di Dark Hall di Rodrigo Cortés che ha trovato spazio al quarto posto con un incasso pari a 137.209 euro mentre in quinta e in sesta posizione spuntano Luis e gli Alieni di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein e Sean McCormack (71.292 euro) e Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona (68.504 euro).