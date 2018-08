Box Office USA: Mission: Impossible - Fallout sempre in testa

News





06/08/2018 |

Dopo due settimane dal suo arrivo nelle sale americane Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie ha mantenuto il primo posto della classifica box office. Il film, nuovo capitolo del franchise, ha incassato 35.000.000 dollari, superando i 120 milioni complessivi. Alle spalle del film con Tom Cruise protagonista troviamo due new entry: Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster e Il Tuo Ex Non Muore Mai, commedia di Susanna Fogel, che hanno incassato rispettivamente 25.003.000 e 12.350.000 dollari. E' scivolato al quarto posto Mamma mia - Ci risiamo! di Ol Parker che ha incassato 9.090.000 dollari mentre la quinta e la sesta posizione sono state occupate da The Equalizer 2 - Senza Perdono di Antoine Fuqua (8.830.000 dollari) e da Hotel Transylvania 3 - Una Vacanza Mostruosa di Genndy Tartakovsky (8.200.000 dollari).