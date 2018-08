Here Are The Young Men: annunciato il cast principale

News





06/08/2018

E' stato svelato il cast principale di Here Are The Young Men, pellicola interamente basata sul romanzo di Rob Doyle. I giovani attori che reciteranno nei ruoli chiave del film saranno Anya Taylor-Joy, Dean-Charles Chapman, Finn Cole e Ferdia Walsh-Peelo.

Here Are The Young Men ha una sceneggiatura scritta da Eoin C. Macken che si occuperà anche della regia.

La storia del film, ambientata nel 2003, racconta di Matthew, ragazzo che viene trasportato in un mondo pieno di maschilismo dal suo amico Kearney, di Jen, giovane per la quale Matthew ha un debole, e Rez, loro amico che rischia di soccombere alla paranoia. Altri dettagli non sono stati rilasciati.

Lola Petticrew e Conleth Hill sono gli altri attori che recitano nella pellicola le cui riprese partiranno questo mese.