JJ Feild nel cast di Ford vs. Ferrari

06/08/2018

Un nuovo attore è entrato a far parte di Ford vs. Ferrari. Stiamo parlando di JJ Feild, attore che ha recitato anche in Captain America - Il primo Vendicatore nella parte di James Montgomery Falsworth. In questo adattamento cinematografico la star interpreterà Roy Lunn, l'ingegnere che creò la Ford GT40. Basata su una storia vera, la pellicola sarà diretta da James Mangold e vedrà protagonisti Matt Damon e Christian Bale. I due attori interpreteranno Carroll Shelby e Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e da Iacocca per costruire dal nulla una macchina in grado di interrompere il dominio della Ferrari a Le Mans nel 1966.

Jez e John-Henry Butterworth hanno scritto la sceneggiatura, lavorando sul libro Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans, scritto da A.J. Baime.



Caitriona Balfe e Noah Jupe completano il cast principale del film.

La produzione è affidata alla Chernin Entertainment.