Matt Reeves aggiorna sul nuovo progetto dedicato a Batman

06/08/2018

Continua a muovere piccoli passi il nuovo film dedicato a Batman in lavorazione in casa Warner Bros. Pictures. La regia del film, uscito nelle sale con diverse rivisitazioni nel corso di questi ultimi venticinque anni, sarà affidata a Matt Reeves che nel corso di un'intervista ha fornito dettagli interessanti in merito: "Stiamo lavorando su una nostra sceneggiatura e l'obiettivo è completarla nelle prossime due settimane. Abbiamo delle idee ed altre ne stanno nascendo, la mia testa è completamente concentrata sulla sceneggiatura".

Reeves non ha voluto svelare però quale fumetto permetterà al nuovo adattamento cinematografico di prendere vita. Alla domanda circa Batman: Year One, comic di Frank Miller, il regista ha preferito non rispondere.

Una cosa è certa, il nuovo Batman non seguirà il filone di storia di quello di Christopher Nolan: "Sarà una sorta di noir in cui Batman investigherà su un particolare caso che metterà in pericolo la città di Gotham".

La parte dell'Uomo Pipistrello dovrebbe essere nuovamente affidata a Ben Affleck.