Rebecca Ferguson reciterà nello spinoff Men in Black e in Doctor Sleep

06/08/2018 |

Due pellicole dal grande potenziale attendono all'orizzonte Rebecca Ferguson. L'attrice avrà infatti un ruolo di una certa importanza nello spinoff di Men in Black e allo stesso tempo interpreterà Rose the Hat in Doctor Sleep, adattamento cinematografico del famoso romanzo di Stephen King, sequel di The Shining.

La Ferguson prima reciterà in Men in Black (che non ha ancora un titolo ufficiale), pellicola che vedrà recitare al suo interno Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall e Kumail Nanjani, poi si dedicherà a Doctor Sleep che sarà diretto da Mike Flanagan. Nel secondo capitolo della storia di Shining Ewan McGregor interpreterà un ormai adulto Danny Torrance.



I due film usciranno rispettivamente nel 2019 e nel 2020.