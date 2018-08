Jessica Chastain reciterà da protagonista in Eve

News





07/08/2018 |

La Freckle Films di Jessica Chastain farà squadra con la Voltage Pictures per produrre Eve. La pellicola, la cui trama non è stata rivelata, vedrà protagonista proprio la Chastain. Matthew Newton, che ha scritto la sceneggiatura, si occuperà anche della regia. Per Newton si tratta del quinto film in carriera. Lo scorso anno ha infatti portato nelle sale Who We Are Now, drama movie con protagonisti Julianne Nicholson, Emma Roberts e Zachary Quinto.

Eve sarà prodotto da Nicolas Chartier e Dominic Rustam. Jonathan Deckter sarà invece il produttore esecutivo.

La Chastain si è detta entusiasta di lavorare con Matthew Newton: "Siamo appassionati dei suoi lavori e non vediamo l'ora di lavorare con lui e con la Voltage per realizzare Eve".