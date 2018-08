Buffaloed: Judy Greer lavorerà nel film con Zoey Dutch

News





07/08/2018 |

Judy Greer, attrice che ha recitato in Ant-Man and the Wasp nella parte di Maggie, avrà un ruolo di primo piano in Buffaloed, comedy-drama che vede protagonista anche Zoey Dutch. Jermaine Fowler, Noah Reid e Ted Ludzik sono gli altri attori presenti nel cast.



La pellicola racconta di una donna indebitata fino al collo che deciderà di trasferirsi a Buffalo. Nella sua nuova località deciderà anche di cambiare nettamente la sua vita, trasformandosi in un'esattrice delle tasse.



Buffaloed ha una sceneggiatura scritta da Brian Sacca. Tanya Wexler si occuperà della regia.