Netflix ha acquisito i diritti de La Fattoria degli Animali di George Orwell. Andy Serkis sarà il regista

07/08/2018

Netflix ha messo in cantiere un altro interessante progetto cinematografico. Lo studio infatti ha acquisito i diritti di La Fattoria degli Animali, il romanzo di George Orwell, e ne ha affidato la regia ad Andy Serkis.

La 6th & Idaho di Matt Reeves, Rafi Crohn e Adam Kassan si occuperanno della produzione con la The Imaginarium di Serkis e con Jonathan Cavendish.

In un comunicato Serkis ha spiegato di essere particolarmente felice di "aver trovato la collaborazione con Netflix" per realizzare a livello cinematografico il lavoro di Orwell. Il regista parla anche della reunion con Reeves, con il quale ha collaborato per Dawn of the Planet of the Apes e War for the Planet of the Apes.



Animal Farm, questo il titolo originale, non ha ancora una data di uscita ufficiale.