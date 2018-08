Glen Powell reciterà in Top Gun: Maverick

News





07/08/2018 |

Glen Powell, attore che lo scorso anno ha fatto capolino sul set di Come Far Perdere la Testa al Capo, è entrato a far parte del cast di Top Gun: Maverick.

Powell lavorerà dunque con Tom Cruise, tornato nei panni del protagonista Maverick, e con Val Kilmer, che riprenderà in mano la parte di Iceman. Il cast di questo atteso secondo capitolo vede al suo interno anche Jennifer Connelly e Miles Teller.

Il film è diretto da Joe Kosinski (Oblivion) e sarà il sequel della famosa opera cinematografica del 1986. Jerry Bruckheimer, che ha prodotto Top Gun con Don Simpson, sarà il produttore con Cruise e con David Ellison, CEO della Skydance.

La trama non è stata ancora rilasciata ma sappiamo che sarà ambientato in un mondo dove dominano i droni. Cruise interpreterà un istruttore di volo.