Once Upon a Time in Hollywood: la prima foto di Margot Robbie nei panni di Sharon Tate

08/08/2018 |

Tramite la sua pagina ufficiale Instagram, Margot Robbie ha pubblicato un'immagine di se stessa nella parte di Sharon Tate. L'attrice, infatti, è una delle protagoniste di Once Upon a Time in Hollywood, la nuova opera cinematografica di Quentin Tarantino. La Tate, moglie di Roman Polański, fu uccisa dai seguaci di Charles Manson nel 1969.

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt saranno i protagonisti. Pitt nel film interpreterà Rick Dalton, protagonista di serie tv western, mentre DiCaprio reciterà nelle parte dello stunt e controfigura di Dalton, Cliff Booth. La trama non è stata rivelata a tutto tondo ma da quello che è emerso i due personaggi che ritroveremo nella pellicola non sono più a loro agio nella Hollywood di quel periodo (1969) con Dalton che, tra l'altro, ha una vicina di casa molto particolare... Sharon Tate.

Al Pacino, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins, Keith Jefferson e Nicholas Hammond sono gli altri attori che reciteranno nel film.