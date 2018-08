La Casa Dei Libri: online il primo trailer italiano

News





09/08/2018 |

La Jim Distribuzione ha rilasciato il primo trailer italiano di La Casa Dei Libri, pellicola della regista Isabel Coixet. Il film vede protagonista Emily Mortimer affiancata da Patricia Clarkson e Bill Nighy.

L'uscita nelle nostre sale è prevista per il 27 settembre. Vi lasciamo al trailer!



Sinossi di La Casa Dei Libri:

Nel 1959 Florence Green, una vedova dallo spirito libero, decide di lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita del marito e aprire la prima libreria della sonnolenta cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra. Sfidando la mentalità bigotta della gente, inizia a provocare il risveglio culturale del posto vendendo anche romanzi che generano scandalo. Troverà un alleato nella figura di Mr. Brundish, ma anche valenti oppositori come la signora Gamart.