Il trailer italiano di The Domestics

10/08/2018

A dodici anni di distanza da Summer School, Mike P. Nelson torna nelle sale con il suo nuovo horror thriller The Domestics. Il film, di cui oggi grazie alla Eagle Pictures vi presentiamo il trailer italiano, ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Nelson ed un cast che comprende Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, David Dastmalchian, Sonoya Mizuno.

L'arrivo nelle nostre sale è previsto per il 27 settembre.

Sinossi di The Domestics:

In un terrificante mondo post apocalittico abitato da violente gang divise in fazioni, Nina (Kate Bosworth) e Mike (Tyler Hoechlin) viaggiano attraverso il paese, desolato e senza legge, in cerca di salvezza. Dopo il cataclisma pochi sono sopravvissuti, le città sono state abbandonate e i gruppi di superstiti si sono organizzati in bande in lotta tra loro. Ogni fazione rappresenta una specie di “incubo americano” e i loro membri non si fermano davanti a nulla, con il predominio come unico obiettivo. Restare vivi non sarà facile.