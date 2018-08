Box Office Italia: Shark - Il Primo Squalo al comando

News





13/08/2018

Cambio di vetta nella classifica box office italiana. Al comando, infatti, troviamo Shark - Il Primo Squalo, il film di Jon Turteltaub con protagonista Jason Statham. La pellicola ha incassato 1.647.193 euro ed ha tolto la prima posizione a Ocean's 8 di Gary Ross, scivolato così al secondo posto con un incasso pari a 299.388 euro. Hanno debuttato al terzo e al quarto posto invece Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed e Mamma mia - Ci risiamo! di Ol Parker che hanno incassato rispettivamente 278.153 euro e 221.977 euro. La quinta posizione è occupata da un'altra new entry, Il Tuo Ex Non Muore Mai di Susanna Fogel che ha portato via 172.333 euro mentre la sesta da Hereditary - Le radici del male, horror movie di Ari Aster (132.639 euro).