Box Office USA: Shark - Il Primo Squalo domina al botteghino

13/08/2018

Ha conquistato da subito il primo posto della classifica box office americana Shark - Il Primo Squalo. L'opera cinematografica di Jon Turteltaub ha tolto la vetta a Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie incassando 44.500.000 dollari mentre il film appartenente al franchise con Tom Cruise protagonista ne ha incassati 20.000.000 conquistando la medaglia d'argento. Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster è il film che ha occupato la terza posizione (12.430.000 dollari) mentre ha esordito in quarta posizione Slender Man di Sylvain White, il cui incasso è stato pari a 11.325.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry BlacKkKlansman di Spike Lee (10.799.000 dollari) e Il Tuo Ex Non Muore Mai di Susanna Fogel (6.600.000 dollari).