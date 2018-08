Mulan: annunciati i nomi di altri attori che reciteranno nel film

News





13/08/2018 |

La Disney ha annunciato i nomi di altri attori che reciteranno in Mulan, live-action remake della pellicola uscita nelle sale nel 2018. Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei e Nelson Lee lavoreranno alla pellicola, le cui riprese sono attualmente in corso in Nuova Zelanda, diretti da Niki Caro.

Yifei Liu sarà la protagonista nei panni di Mulan, la giovane guerriera che farà di tutto per difendere la sua terra. Yoson An, invece, sarà Chen mentre nel cast troveremo anche Donnie Yen, Jason Scott Lee, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Chum Ehelepola, Gong Li e Jet Li.



Rick Jaffa & Amanda Silver e Elizabeth Martin & Lauren Hynek hanno scritto la storia.

L'uscita è prevista per il 2020.