Deadpool 2  La Seconda Venuta: lo spot What's Your F-Word?

16/08/2018 |

La Marvel ha rilasciato un nuovo spot in lingua originale di Deadpool 2 – La Seconda Venuta che ci ricorda che dallo scorso 7 agosto il film è disponibile ella sua versione Digital.

La pellicola campione d'incassi è diretta da David Leitch che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Paul Wernick e Rhett Reese. Il cast vede il ritorno di Ryan Reyndols nella parte di questo incredibile personaggio creato dalla Marvel, affiancato da Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams e Karan Soni. Tra gli altri personaggi che ritroveremo nel film spiccano anche Domino e Black Tom Cassidy.



Il film uscirà il 21 agosto anche in Dvd Blu-ray.



Sinossi di Deadpool 2 – La Seconda Venuta:

Deadpool sta venendo di nuovo e stavolta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante della Marvel crea un nuovo team, l'X-Force, con l'obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable, mutante venuto dal futuro per ucciderlo.