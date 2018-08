BlacKkKlansman: la clip in lingua originale Pass the Muster

News





16/08/2018 |

Lo scorso 10 agosto è uscito nelle sale americane BlacKkKlansman, il nuovo film del regista Spike Lee. L'opera cinematografica, vincitrice del Grand Prix al Festival di Cannes 2018, è basata sul libro Black Klansman scritto dall'ex poliziotto Ron Stallworth ed ha una sceneggiatura realizzata da Lee e da David Rabinowitz.



Nel cast di questa opera troviamo John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jaspar Pääkkönen ed Ashlie Atkinson.



Tramite la Focus Features vi mostriamo lo spot Pass the Muster.



Sinossi di BlacKkKlansman:

Sono i primi anni '70, un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth (John David Washington) è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.

Fingendosi un estremista razzista, Stallworth contatta il gruppo e presto penetra all’interno della sua cerchia più ristretta. Coltiva anche una relazione con il Gran Maestro del Klan, David Duke (Topher Grace), che elogia l'impegno di Ron ai fini del progresso dell'America Bianca. Man mano che l'indagine sotto copertura procede, diventando sempre più complessa, il collega di Stallworth, Flip Zimmerman (Adam Driver), partecipa insieme a Ron agli incontri privati con membri del gruppo razzista, vendendo così a conoscenza dei dettagli di un complotto mortale. Stallworth e Zimmerman fanno squadra e uniscono gli sforzi per riuscire a distruggere l'organizzazione il cui vero obiettivo è modificare la propria retorica violenta per ottenere il consenso della massa.

Prodotto dalla stessa squadra che ha realizzato Scappa - Get Out, film vincitore del premio Oscar, BlacKkKlansman ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un’analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui viviamo oggi.