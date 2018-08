Come Ti Divento Bella: la scena Come ti rimorchio in tintoria

News





16/08/2018

Meno di una settimana ci separa dall'arrivo nelle sale italiane di Come Ti Divento Bella. La commedia vede protagonista Amy Schumer nella parte di una donna che lotta con il suo aspetto fisico. Michelle Williams, Naomi Campbell e Emily Ratajkowski sono le altre attrici presenti nel cast.



Abby Kohn e Marc Silverstein hanno diretto il film da una sceneggiatura scritta da loro stessi.



Oggi siamo lieti di mostrarvi una nuova scena dal titolo Come ti rimorchio in tintoria.



Sinossi di Come Ti Divento Bella:

Da sempre introversa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée si risveglia dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa, irresistibile. Per magia la sua vita cambia completamente e si trasforma in quella che aveva sempre sognato, facendola diventare una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è mai cambiato?