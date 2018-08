Flarsky: il film con Seth Rogen e Charlize Theron uscirà a settembre 2019

News





18/08/2018 |

Settembre 2019 è la data scelta per l'uscita nelle sale americane di Flarsky, la pellicola che vede protagonisti Seth Rogen e Charlize Theron. Inizialmente l'arrivo nei cinema era stato previsto per il mese di febbraio dello stesso anno ma la produzione ha scelto di cambiare le carte in tavola.

Flarsky è diretto da Jonathan Levine e racconta la storia di un giornalista, martoriato dalla sfortuna, che proverà in tutti i modi ad entrare in contatto con una delle donne più potenti della Terra ma, allo stesso tempo, sua vecchia babysitter di cui era profondamente innamorato.

Nel cast oltre a Rogen e alla Theron vede al suo interno anche Alexander Skarsgard e Randall Park.

Il film ha una sceneggiatura scritta da Dan Sterling ed è prodotto dallaPoint Grey Pictures di Rogen, la Denver e Delilah Films della Theron e la Good Universe.