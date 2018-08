Box Office Italia: Ant-man and the Wasp al comando

News





20/08/2018 |

Altro cambio di vetta nella classifica box office italiana. Ha debuttato infatti al primo posto Ant-man and the Wasp, cinecomic diretto da Peyton Reed e sequel tanto atteso. L'opera della Marvel ha incassato 1.171.644 euro facendo scivolare al secondo posto Shark - Il Primo Squalo di Jon Turteltaub che ha portato via 778.170 euro. Dalla medaglia d'argento a quella di bronzo è passato invece Ocean's 8 di Gary Ross il cui incasso è stato pari a 219.638 euro. Al quarto e al quinto posto troviamo invece due new entry: Darkest Minds di Jennifer Yuh Nelson (154.244 euro) e Crazy & Rich di Jon M. Chu (107.790 euro). La sesta posizione è invece occupata da un'altra new entry: Resta con Me di Baltasar Kormákur che ha incassato 89.680 euro.