Box Office USA: Crazy & Rich in vetta

20/08/2018 |

Anche negli Stati Uniti c'è stato un cambio nella vetta della classifica box office. In prima posizione, infatti, non c'è più Shark - Il Primo Squalo ma Crazy & Rich. La commedia di Jon M. Chu ha debuttato con un incasso pari a 25.235.000 dollari mentre l'opera del regista Jon Turteltaub ha incassato 21.150.000 dollari. In terza posizione ha trovato spazio l'esordiente Mile 22 di Peter Berg che ha portato via 13.620.000 dollari mentre è scivolato un gradino più in basso Mission: Impossible - Fallout di Christopher McQuarrie che, con l'incasso di 10.500.000 dollari, ha superato i 180 complessivi. Alpha - Un'amicizia forte come la vita (10.500.000 dollari) di Albert Hughes e Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster (8.862.000 dollari) hanno chiuso la classifica alla quinta e alla sesta posizione.