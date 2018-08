The Predator arriverà in Italia l'11 ottobre

News





20/08/2018 |

E' stata ufficialmente modificata la data d'uscita italiana di The Predator. L'arrivo del film nelle sale era stato inizialmente fissato per il 27 settembre mentre ora è stato posticipato all'11 ottobre. La pellicola di Shane Black è il reboot del famoso film di John McTiernan uscito nel 1978 con protagonisti Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers ed Elpidia Carrillo. Nel cast di questa nuova versione troviamo Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Jane Thomas, Augusto Aguilera, Jake Busey, Yvonne Strahovski.



John Davis, Larry Gordon e Joel Silver sono i produttori. Shane Black e Fred Dekker hanno scritto la sceneggiatura.



Sinossi di The Predator:

Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disullusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.