Deadpool 2  La Seconda Venuta: la featurette Creating Easter Eggs

20/08/2018 |

Manca un solo giorno all'arrivo dell'home video di Deadpool 2 – La Seconda Venuta nel suo formato Dvd Blu-ray e la 20th Century Fox ha rilasciato uno speciale dedicato agli Easter Eggs. La pellicola campione d'incassi diretta da David Leitch, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Paul Wernick e Rhett Reese, è uscita lo scorso 7 agosto nel formato Digital.

Il cast vede il ritorno di Ryan Reyndols nella parte di questo incredibile personaggio creato dalla Marvel, affiancato da Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams e Karan Soni. Tra gli altri personaggi che ritroveremo nel film spiccano anche Domino e Black Tom Cassidy.



Il film uscirà il 21 agosto anche in Dvd Blu-ray.



Sinossi di Deadpool 2 – La Seconda Venuta:

Deadpool sta venendo di nuovo e stavolta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante della Marvel crea un nuovo team, l'X-Force, con l'obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable, mutante venuto dal futuro per ucciderlo.