Outlaw King: il trailer italiano del film con Chris Pine

20/08/2018 |

La storia di Roberto I di Scozia vivrà a livello cinematografico grazie a Outlaw King, pellicola produzione Netflix che vedrà protagonista Chris Pine. Per l'attore si tratta di un altro ruolo di primo piano dopo aver recitato nel film Nelle Pieghe del Tempo, nel franchise di Star Trek, dove interpreta il Capitano Kirk, e nel cinecomic Wonder Woman, il cui sequel è in lavorazione.

Outlaw King è diretto da David Mackenzie che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Mark Bomback e Bathsheba Doran.

Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Stephen Dillane e Tony Curran sono gli altri attori che ritroviamo nel film.

Grazie a Netflix vi mostriamo il trailer internazionale.